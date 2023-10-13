Израиль призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг сектора

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Министр обороны Израиля Йоав Галант, обратившись к гражданскому населению Газы, призвал его в срочном порядке эвакуироваться на юг сектора. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы просим всех мирных жителей Газы отправиться на юг сектора. Причина состоит в том, что мы не хотим причинить им вреда", – заявил он.

По словам главы израильского оборонного ведомства, подобные действия позволят провести размежевку гражданского населения и боевиков палестинской радикальной группы ХАМАС.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 1,5 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.



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