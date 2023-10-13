Эрдоган заявил, что создание двух государств завершит палестино-израильский конфликт

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что завершить палестино-израильский конфликт можно при помощи создания двух государств. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы турецкой республики, именно Запад должен в первую очередь предпринимать шаги по снижению напряженности. Кроме того, его страна считает действия Израиля против мирных жителей сектора Газа нарушением прав человека, отметил президент Турции в ходе телефонных переговоров с французским коллегой.

"Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи", – сообщили в канцелярии турецкого президента.

Ранее Владимир Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам президента России, эскалации конфликта произошла из-за позиции США.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

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