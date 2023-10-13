Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины

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Владимир Путин предложил создать независимую Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом он сообщил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Как утверждает глава государства, именно позиция США поспособствовала эскалации палестино-израильского конфликта. Однако, по словам президента, Израиль имеет право на защиту, ведь он подвергся жестокой атаке.

"То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", – подчеркнул Владимир Путин.

В связи с обострением ситуации в Израиле глава государства отметил, что Россия готова быть посредником для урегулирования конфликта. Также президент РФ призвал Палестину и Израиль искать мирные пути для разрешения конфликта. При этом он добавил, что какой-либо другой альтернативы этому не видит.

Кроме того, Владимир Путин затронул тему возможного проведения Израилем наземной операции в секторе Газа. По его словам, уровень потерь в этом случае среди мирных граждан будет серьезным, поэтому он потребовал остановить кровопролитие.

"Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти 2 миллиона человек живет", – сообщил глава государства.

По словам президента РФ, применение тяжелой техники в жилых районах сектора Газа грозит серьезными последствиями для двух стран.

"Мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело", – заключил он.

Ранее на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани президент России заявил, что для решения конфликта в Израиле нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Путин обратил внимание, что США оказывали давление на обе стороны конфликта, но никогда не учитывал интересы палестинцев.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины