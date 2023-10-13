Число погибших в секторе Газа с момента эскалации конфликта достигло 1 799 человек

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Число погибших в секторе Газа с начала эскалации арабо-израильского конфликта достигло 1 799 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Палестины.

"В результате израильской агрессии в секторе Газа погибли 1 799 человек", – говорится в сообщении.

Еще 6 388 жителей Газы в результате ударов со стороны Израиля получили травмы и ранения. Еще 44 человека погибли и 700 пострадали при ударах израильской армии обороны (ЦАХАЛ) по Западному берегу.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.



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