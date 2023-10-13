Медведев обвинил Запад в молчании на требование Израиля об эвакуации жителей сектора Газа

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Западные страны стыдливо молчат на требование израильской армии эвакуировать жителей сектора Газа. Более миллиона человек должны вывезти на юг региона, заявил в своем телеграм-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Все западные партнеры стыдливо молчат. Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?" – указал он.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант, обратившись к гражданскому населению Газы, призвал его в срочном порядке эвакуироваться на юг сектора. По его словам, подобные действия позволят провести размежевку гражданского населения и боевиков палестинской радикальной группы ХАМАС.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 1,5 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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