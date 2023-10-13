Точной информации о погибших и пострадавших россиянах в Израиле и Палестине нет – Песков

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Точной информации о погибших и пострадавших гражданах России в Израиле и Палестине нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, МИД России работает над ее получением.

"Нет точной информации, сейчас ни израильтяне, ни палестинцы не понимают точные данные. Никто не знает, где они (россияне. – Прим. ред.) находятся. Конечно, во время активных боевых действий какой-то систематизированной информации вряд ли приходится ожидать", – сказал он.

Также представитель Кремля заявил об отсутствии точной информации о россиянах среди заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамаллахе Алия Зарипова заявила, что России не поступала информация о погибших среди россиян в секторе Газа из-за обострения конфликта в Израиле.

Также Зарипова добавила, что российское представительство в палестинском городе Рамалле не получало угроз и пока работает в штатном режиме. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что даты и маршруты эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа находятся в состоянии проработки.

Израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.

Боевики группировки ХАМАС скрываются в секторе Газа в тоннелях под жилыми домами, а также в зданиях вместе с ни в чем не повинными мирными жителями, отметили в ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

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