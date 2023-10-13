Представительство РФ не получало данных о погибших россиянах в секторе Газа

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России не поступала информация о погибших среди россиян в секторе Газа из-за обострения конфликта в Израиле. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Также она добавила, что российское представительство в палестинском городе Рамалле не получало угроз и пока работает в штатном режиме. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что даты и маршруты эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа находятся в состоянии проработки.

"Не могу вам назвать ни конкретные даты, ни конкретные маршруты", – заявила Зарипова.

Ранее сообщалось, что израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. По заявлению израильской армии, призыв к эвакуации населения Газы направлен на обеспечение безопасности и защиты мирных жителей.

Боевики группировки ХАМАС скрываются в секторе Газа в тоннелях под жилыми домами, а также в зданиях вместе с ни в чем не повинными мирными жителями, отметили в ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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