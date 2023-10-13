Израиль предписал жителям севера Газы эвакуироваться на юг за сутки – офис генсека ООН

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Израильская сторона проинформировала ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик заявил, что подобное перемещение не представляется возможным без разрушительных гуманитарных последствий. По его словам, данное требование касается в том числе всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, больницы и прочее.

ООН решительно призывает Израиль отменить этот приказ, чтобы избежать превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию, добавил Дюжаррик.

Ранее Стефан Дюжаррик сообщил, что свыше 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала обострения конфликта Израиля и боевиков ХАМАС.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился после того, как 7 октября сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону Израиля. Еврейское государство в ответ на это начало против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным, количество погибших жителей Израиля в результате нападения группировки ХАМАС превысило 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев от ответных ударов израильской армии достигло 1 537 человек.

Руководитель оборонного ведомства Израиля Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. В частности, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа