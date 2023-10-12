В ООН подсчитали, что свыше 338 тыс жителей Газы покинули дома после эскалации конфликта

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Свыше 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома с начала обострения конфликта Израиля и боевиков ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его данным, совокупное число перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 30%. Две трети из них укрываются в школах, которые управляются БАПОР.

Вместе с этим он рассказал, что более 2,5 тысячи домов в Газе были разрушены или повреждены настолько, что в них невозможно жить. Кроме того, продолжил Дюжаррик, не менее 88 образовательных учреждений оказались под ударами.

Ранее мэр израильского города Сдерот Алон Давиди призвал военных осуществить эвакуацию жителей. Там проживают более 27 тысяч человек. СМИ писали, что семь выпущенных из Газы ракет попали по Сдероту, в результате чего пострадали пять человек.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября. В этот день сектор Газа выпустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

На данный момент известно о 1 417 палестинцах, погибших с начала эскалации. Со стороны Израиля есть информация о 1 300 погибших.

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