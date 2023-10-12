Захарова заявила о риске эскалации при отправке кораблей США в зону конфликта в Израиле

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Есть риск того, что ситуация обострится еще сильнее, если корабли США будут направлены в зону конфликта на Ближнем Востоке, предупредила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Такое мнение дипломат высказала в рамках круглого стола "Россия – Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества".

"Да, это приведет только к еще большей эскалации", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Захарова считает, что Соединенные Штаты и Великобритания усугубили палестино-израильский конфликт.

"Страны, которые являются соседями Израиля и Палестины, сами являются жертвами этой ситуации. Нужно искать, кто по-настоящему виновен в этой ситуации. Виновные – это, конечно, англосаксонский мир", – подчеркнула она.

Ситуация в регионе обострилась 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Еще около 3 300 граждан Израиля получили ранения с момента начала боевых действий.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

Главы оборонных ведомств стран – членов Североатлантического альянса потребовали, чтобы палестинское движение ХАМАС немедленно отпустило заложников.



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