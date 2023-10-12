Израиль не собирается начинать войну против Ирана – посол в РФ

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Израиль не собирается начинать войну против Ирана, заявил посол страны в РФ Александр Бен Цви.

Он также сообщил, что есть риск втягивания в палестино-израильский конфликт организации "Хезболлах". При этом Бен Цви предупредил, что в этом случае ответ будет жестким.

Он выразил надежду, что правительство Ливана, которое отвечает как суверен этой территории, поймет, что ответ ударит не только по самой "Хезболлах", что уже было, а по инфраструктурам государства.

"Это нарушит всю жизнь Ливана", – передает ТАСС слова дипломата.

Ранее канцлер страны Олаф Шольц заявил, что атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной ему Ираном. Также он высказал мнение, что нападение на Израиль третьих сил, включая "Хезболлах", будет непростительной ошибкой.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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