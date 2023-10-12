Захарова сообщила о формировании эвакуационных списков граждан РФ из Палестины

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале формирования эвакуационных списков россиян из Палестины. Об этом она сообщила в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, людей, которых необходимо вывезти из Палестины, очень много, так как регулярные рейсы в эту страну почти не осуществляются. Также граждане РФ не могут сами добраться до тех мест, откуда можно было бы уехать из этой территории в сторону России.

"Поэтому эти эвакуационные мероприятия прорабатываются в межведомственном формате с задействованием наших загранучреждений. Эта работа ведется", – уточнила дипломат.

Ранее палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что страна готова помогать на любом уровне в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Кроме того, он заявил, что глава Палестины Махмуд Аббас собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для России в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта важна судьба ее граждан. Поэтому, по его словам, Москва продолжает сохранять контакты с Палестиной и Израилем.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами