В посольстве Палестины заявили о готовности помочь в эвакуации россиян из сектора Газа

Фото: ТАСС/dpa/Abed Rahim Khatib

Палестина готова помогать на любом уровне в эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Кроме того, как он заявил, глава Палестины Махмуд Аббас собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"Пока не знаю, состоялся ли разговор, но скоро будет", – подчеркнул Хафиз Нофаль.

Ранее отмечалось, что во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Владимир Путин заявил, что для решения конфликта нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Президент РФ обратил внимание, что США оказывали давление на обе стороны конфликта, но никогда не учитывали интересы палестинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же подчеркнул, что для России в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта важна судьба ее граждан. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Москва продолжает сохранять контакты с Палестиной и Израилем.

До этого посольство РФ в Израиле заявило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

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