Песков назвал судьбу россиян главным приоритетом для РФ в ситуации вокруг Израиля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Для России в ситуации с обострением палестино-израильского конфликта важна судьба ее граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Москва продолжает сохранять контакты с Палестиной и Израилем.

"Для нас судьба российских граждан – номер один. И там, и там есть российские граждане", – подчеркнул он на брифинге.

По заявленным Песковым данным, сейчас официальной информации о гражданах РФ, находящихся в заложниках, пока нет.

Ранее посольство РФ в Израиле заявило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

До этого посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отмечал 10 октября, что говорить об эвакуации с территории Израиля пока преждевременно. Свою позицию он объяснил наличием около 15 прямых рейсов из Тель-Авива в города РФ.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.



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