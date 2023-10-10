В посольстве РФ назвали преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля

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Говорить об эвакуации с территории Израиля пока преждевременно. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Говорить об эвакуации с территории Израиля абсолютно преждевременно. Можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация", – заявил он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Свою позицию дипломатический представитель объяснил наличием около 15 прямых рейсов из Тель-Авива в города РФ.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате произошедшего погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Точной информации о числе заложников, а также о том, есть ли среди них граждане РФ, в настоящее время нет. Однако российская сторона уже заявила о готовности вести с ХАМАС переговоры, направленные на освобождение пленных граждан РФ.



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