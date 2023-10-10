Эрдоган заявил, что потери ХАМАС в ходе конфликта составили около 750 человек

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Потери палестинского движения ХАМАС в результате эскалации ситуации, по полученным данным, оцениваются в примерно 750 человек, около 2 тысяч получили ранения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы должны вынести справедливое суждение. Будет несправедливо, если мы будем смотреть на это только как на ХАМАС. Каковы потери ХАМАС? Каковы потери Израиля? Если посмотреть на это, то серьезные потери у ХАМАС", – цитирует главу страны РИА Новости.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

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