Армия Израиля зафиксировала запуск 15 ракет с территории Ливана

Фото: телеграм-канал Baza

Военные Израиля выявили запуск около 15 ракет со стороны территории Ливана 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

Там уточнили, что силам противовоздушной обороны удалось перехватить четыре ракеты, 10 снарядов рухнули в открытой местности.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

СМИ сообщали, что среди заложников палестинского движения могут быть россияне. На данный момент Москва проверяет эту информацию, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины