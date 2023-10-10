Два солдата израильского ЦАХАЛ погибли при обстрелах на границе с Ливаном

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Два солдата израильской армии обороны (ЦАХАЛ) погибли при обстрелах на ливанской границе. Об этом сообщает телеканал i24News со ссылкой на заявление армии.

"ЦАХАЛ сообщает о гибели еще двух солдат в результате перестрелки на границе с Ливаном", – говорится в сообщении.

До этого израильские военные зафиксировали выпуск около 15 ракет с территории Ливана по еврейскому государству. Противовоздушной обороне удалось перехватить четыре ракеты, 10 снарядов рухнули в открытой местности.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Точной информации о числе заложников, а также о том, есть ли среди них граждане РФ, в настоящее время нет. Однако российская сторона уже заявила о готовности вести с ХАМАС переговоры, направленные на освобождение пленных граждан РФ.



Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели – АТОР