Президент ОАЭ поручил выделить 20 млн долларов на гумпомощь палестинцам

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян решил выделить в качестве срочной помощи палестинцам в секторе Газа 20 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство WAM.

"Эта поддержка будет осуществляться через агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в рамках братской позиции ОАЭ и их подхода к поддержке братьев в различных обстоятельствах и оказанию им помощи, что является одной из основ ОАЭ", – отмечается в заявлении.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

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