МВД ФРГ запретит деятельность ХАМАС в Германии – Шольц

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МВД ФРГ запретит деятельность ХАМАС в Германии, а также организации и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах, сообщил канцлер страны Олаф Шольц.

По его словам, такое объединение, как Samidoun, члены которого открыто прославляют жестокие террористические акции, в Германии будет запрещено.

Он добавил, что в ситуации на Ближнем Востоке Германия может занять только позицию на стороне Израиля. По мнению канцлера, безопасность Израиля должна быть восстановлена.

"Мы ясно заявляем, что, согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения", – приводит ТАСС его слова.

Он подтвердил, что среди заложников ХАМАС находятся несколько граждан Германии.

Шольц считает, что атака ХАМАС на Израиль была бы невозможна без поддержки, оказанной ему Ираном. Также он высказал мнение, что нападение на Израиль третьих сил, включая "Хезболлах", будет непростительной ошибкой.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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