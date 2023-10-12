Армия обороны Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 12 октября ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу. Об этом сообщается в телеграм-канале военных.

Удар был нанесен самолетами ВВС Армии, говорится в тексте. По данным Израиля, Абу Шамала отвечал за военно-морские силы ХАМАС. Его дом использовали как склад для хранения оружия, применяемого действующими на воде боевиками и предназначенного для "террора против Израиля".

Отмечается, что Армия ударила по элитному подразделению "Нухба", которое является частью террористической организации ХАМАС, а также по командным центрам, где было спланировано нападение на израильскую территорию у границы с сектором Газа в прошлую субботу.

Помимо этого, Армия Израиля направила резервистов в города на границе с Ливаном, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля заявила, что она развернула силы резервистов в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля", – передает газета.

По информации издания, военные патрулируют, организуют засады и размещают блокпосты на дорогах для обеспечения безопасности жителей.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

По данным СМИ, количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа