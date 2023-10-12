Число погибших от израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тыс

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Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Кроме того, число пострадавших увеличилось до 5,6 тысячи человек, добавили в палестинском Минздраве.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа