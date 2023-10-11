Египет будет договариваться с ХАМАС об освобождении иностранных заложников – СМИ

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Египетские власти намерены взять на себя ответственность за переговоры с боевиками палестинской исламистской группировки ХАМАС в вопросе освобождения иностранных и заложников с двойным гражданством. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

Помимо этого, по информации вещателя, ХАМАС пообещал Каиру не применять насилие к указанным категориям заложников.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка трех тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек стали жертвами нападения ХАМАС.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что с момента обострения конфликта погибли 1 100 человек. Еще более 5 300 палестинцев пострадали.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.



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