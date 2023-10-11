США предостерегли "Хезболлу" от вмешательства в палестино-израильский конфликт – СМИ

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США и их союзники предостерегли организацию "Хезболла" от возможного вмешательства в конфликт Израиля и Палестины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Там считают, что группировка не будет вмешиваться в боевые действия. Американцы передали свое предупреждение через посредника в правительстве Ливана. По данным телеканала, ответ "Хезболлы" свидетельствует о желании боевиков не идти на эскалацию.

Франция по просьбе Израиля также передала боевикам предостережение через неофициальные каналы. Кроме того, американцы отдали приказ развернуть авианосную группу в восточной части Средиземного моря. В значительной степени это было сделано в качестве послания "Хезболле" и ее сторонникам в Иране, пишет телеканал.

Кроме прочего, экономика Ливана находится не в лучшем состоянии, а разрушительная война с Израилем станет огромным политическим риском для движения, которое сейчас занимает места в местном парламенте, уверены источники телеканала. Однако некоторые эксперты заявили, что если Израиль будет значительно ослаблен, то "Хезболла" может изменить свое мнение.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на лица в движениях ХАМАС и "Хезболла" сообщила о том, что Иран якобы помогал спланировать атаку на Израиль 7 октября, а на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

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