Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" прибыл в восточную часть Средиземного моря

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Авианосец "Джеральд Форд" вместе с ударной группой ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации конфликта в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По словам главы CENTCOM генерала Майкла Курилла, прибытие авианосца должно стать сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившимся конфликтом.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек.

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