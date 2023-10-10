В Палестине заявили об угрозе гуманитарной катастрофы в секторе Газа

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе сообщил о появлении угрозы гуманитарной катастрофы в секторе Газа после обострения конфликта с Израилем. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

Как отметил политик, необходимо открыть безопасные коридоры для ввоза продуктов и медицинской помощи в анклав.

До этого главы МИД Евросоюза на заседании по ближневосточному обострению конфликта высказались против блокады сектора Газа, а также заявили о необходимости открыть гуманитарные коридоры для желающих покинуть данную территорию. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, отдельные решения Израиля находятся в противоречии с международным правом.

Также он отметил, что сторонам конфликта нужно как можно скорее найти политическое решение проблемы, чтобы избежать нового витка насилия.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

Владимир Путин заявил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Президент РФ обратил внимание, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта и никогда не учитывал интересы палестинского народа.

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