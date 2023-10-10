Конгресс США рассмотрит проект о выделении 2 млрд долларов на укрепление ПВО Израиля

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В конгресс США внесли законопроект, которым предлагается выделить два миллиарда долларов на укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" Израиля. Документ был опубликован на сайте конгрессвуман Клаудии Тенни.

"Конгрессвуман Клаудия Тенни сегодня представила законопроект… о выделении 2 миллиардов долларов на системы обороны Израиля "Железный купол", – говорится в сообщении.

Инициативу американского политика поддержали более полутора десятков конгрессменов от двух партий конгресса США.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Жертвами стали более тысячи человек, которые находились в момент нападения радикалов ХАМАС на территории Израиля. В числе погибших при эскалации конфликта оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

Позже в Минобороны Израиля заявили о начале полноценного наступления на сектор Газа. Глава военного ведомства Йоав Галант объявил о снятии всех ограничений и восстановлении контроля над израильской территорией.



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