В МО Израиля заявили о начале полноценного наступления на сектор Газа

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Армия Израиля переходит к полноценному наступлению против сектора Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, чьи слова передает The Times of Israel.

"Я снял все ограничения, у нас восстановлен контроль над израильской территорией", – уточнил глава ведомства.

Ситуация обострилась после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.

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