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Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек, включая 260 детей. В результате эскалации конфликта пострадали 4,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

Ведомство уточнило, что в числе погибших 230 женщин.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта погибли более тысячи человек, которые находились в момент нападения ХАМАС на территории Израиля. В числе жертв трагедии оказались четыре гражданина РФ.

10 октября Минобороны Израиля заявило о начале полноценного наступления на сектор Газа. Глава ведомства отметил, что снял все ограничения. Он сообщил о восстановлении контроля над израильской территорией.

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