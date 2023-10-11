Число погибших в Палестине после эскалации конфликта достигло 1,1 тыс человек

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Порядка 1 100 человек погибли в Палестине с момента обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщается на странице Минздрава Газы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

По информации палестинских медиков, еще более 5 300 человек при обстрелах с израильской стороны получили травмы и ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около трех тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.



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