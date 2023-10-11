Жителям севера Израиля порекомендовали укрыться в безопасных помещениях

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Власти Израиля порекомендовали жителям городов на севере страны укрыться в безопасных помещениях из-за возможной атаки с воздуха. Об этом сообщило командование тыла.

"После крупномасштабной атаки жители населенных пунктов Бейт-Шеан, Цфат и Тверия должны войти в укрытия и оставаться там до дальнейших уведомлений", – приводит ТАСС сообщение командования.

Армия страны добавила, что воздушная тревога сработала на севере страны.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа