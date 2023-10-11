Командир "Ахмата" заявил, что израильские военные покидают Украину

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Военные и инструкторы Израиля, которые участвовали в боевых действиях на Украине, покидают страну. Об этом в эфире Первого канала сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения", – отметил он.

Как подчеркнул командир "Ахмата", сообщения об израильтянах на Украине не появятся в течение нескольких дней, однако анализ продемонстрировал, что их было большое количество. По словам Алаудинова, их уход может оказать влияние на моральный дух ВСУ.

"Ну и, естественно,… уже не будет поступать вооружение и оснащение на Украину, и она уже переходит даже не на второстепенный план, а, наверное, вообще ни на какой план", – добавил он.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.

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