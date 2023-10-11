Число погибших военных ЦАХАЛ при эскалации конфликта увеличилось до 189

Фото: AP Photo/Erik Marmor

Число погибших военных израильской армии обороны (ЦАХАЛ) достигло 189 человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на информацию армии.

Представители ЦАХАЛ назвали имена еще 20 погибших при боевых действиях солдат. Как сообщает газета, они стали жертвами эскалации конфликта, находясь на границе с Газой.

"Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 189", – говорится в сообщении.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.



Red Wings назначила "вывозной" рейс из Тель-Авива в Москву