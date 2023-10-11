ООН зафиксировала более тысячи уничтоженных домов в Газе после ударов Израиля

Фото: 123RF/iuriigagarin

Более тысячи домов были уничтожены в секторе Газа после ударов Израиля. Об этом сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Более 1 тысячи домов в Газе было уничтожено", – приводит заявление управления ТАСС.

Еще порядка 560 домов получили серьезные повреждения, что сделало невозможным дальнейшее проживание в них. 12 630 жилых объектов также получили разрушения.

По данным ООН, жилые дома из-за ударов в Газе были вынуждены покинуть более 263 тысяч человек, что на 40% больше, чем днем ранее.

Все 13 больниц в Газе, отметили в управлении, работают в ограниченном режиме из-за нехватки лекарств и топлива. Кроме того, 650 тысяч человек имеют сложности с доступом к воде, семь объектов водоснабжения были повреждены, уточнили в организации.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка трех тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек стали жертвами нападения радикальной группировки ХАМАС.

В Палестине с момента обострения конфликта погибли 1 100 человек. Еще более 5 300 палестинцев пострадали.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.

Более 100 человек с еврейской стороны остаются в заложниках у ХАМАС. О готовности вести переговоры с боевиками об освобождении иностранных и пленных с двойным гражданством до этого заявили в Египте, передавали СМИ.



Военные эксперты прокомментировали возможную контрабанду оружия в секторе Газа