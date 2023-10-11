Египет предложил перемирие на 6 часов для доставки гумпомощи в сектор Газа – СМИ

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Египет предложил перемирие между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС на 6 часов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Противостояние между Израилем и Палестиной вновь обострилось 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле от боевиков ХАМАС пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 1 055, пострадали свыше 5,1 тысячи человек.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены палестинскими радикалами в плен. Существует версия, что среди пленных есть граждане РФ. В Кремле проверяют эту информацию, находясь в контакте с обеими сторонами конфликта.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа