Канцелярия Нетаньяху заявила, что Египет не уведомлял Израиль о планах ХАМАС

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Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о том, что Египет якобы предупреждал власти страны о планах палестинского движения ХАМАС напасть на государство. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта, являются абсолютно лживыми", – отмечается в заявлении.

Канцелярия уточнила, что Нетаньяху не встречался с главой разведки Египта с момента формирования правительства.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным, жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали минимум 800 граждан еврейского государства. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

Кроме того, четверо россиян, находившихся в Израиле во время эскалации конфликта, числятся пропавшими без вести. С девятью гражданами РФ, постоянно проживавшими или приехавшими в Израиль на время, их родственники не могут установить связь.

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