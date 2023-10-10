Байден назвал атаки боевиков ХАМАС на Израиль актом терроризма

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Атаки палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль являются актом терроризма. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя события в Израиле и Палестине, передает РИА Новости.

"Мы поддерживаем Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на это нападение", – сказал президент США, назвав подобное терроризмом и заявив, что действиям ХАМАС нет оправдания.

Вместе с тем американский лидер предостерег все страны мира от попыток воспользоваться обострением конфликта между Израилем и Палестиной. Он заявил, что решимость США в этом вопросе непоколебима. Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы в случае необходимости.

Помимо этого, американской стороне, заявил Байден, удалось установить, что среди заложников ХАМАС присутствуют граждане США.

"Теперь мы знаем, что среди тех, кого удерживает ХАМАС, присутствуют и американцы. Я поручил своей команде поделиться разведданными и направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультирования израильских коллег по вопросам возвращения заложников", – сказал он.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. В результате него погибли более тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, по-прежнему остается неизвестной.

Спустя несколько дней после обострения конфликта Израиль заявил о начале полноценного наступления на Газу. При этом главы МИД Евросоюза выступили против блокады региона и сообщили о необходимости открыть гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию.



Посол РФ сообщил, что Израиль намерен уничтожить все террористические структуры ХАМАС