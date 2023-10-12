Уничтожение ХАМАС не означает уничтожение сектора Газа – посол Израиля в РФ

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Уничтожение палестинского движения ХАМАС не означает ликвидацию сектора Газа, заявил журналистам посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, ХАМАС – террористическая организация, но это не все население сектора Газа. Он добавил, что в секторе Газа много людей, которые работают в Израиле.

Бен Цви также рассказал, что переговоры об освобождении заложников из плена ХАМАС пока не ведутся, поскольку Израиль сперва должен понять, в каком они состоянии.

Он напомнил, что ХАМАС обещал опубликовать списки тех, кто находится в их руках, но до сих пор не сделал этого.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Со стороны Палестины погибли более тысячи человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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