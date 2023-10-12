Главы Минобороны НАТО призвали ХАМАС немедленно освободить заложников

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Главы оборонных ведомств стран – членов Североатлантического альянса потребовали, чтобы палестинское движение ХАМАС немедленно отпустило заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление НАТО.

В четверг, 12 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант доложил о ситуации в стране.

"Союзники по НАТО выразили солидарность с Израилем, ясно дав понять, что он имеет право соразмерно защищаться от актов террора. Они призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников и обеспечить максимально полную защиту населения", – отмечается в заявлении.

Также в Альянсе сделали акцент на том, что никто не должен использовать обострение конфликта в свою пользу. Некоторые представители НАТО сообщили об оказании поддержки Израилю.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Еще около 3 300 граждан Израиля получили ранения с момента начала боевых действий.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

В свою очередь, глава Минэнерго страны Исраэль Кац заявил, что Израиль не собирается возобновлять подачу электроэнергии и воды в сектор Газа, пока заложники не будут освобождены.



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