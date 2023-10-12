Президенты США и ОАЭ обсудили возможность открытия гумкоридоров для Палестины

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Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и американский лидер Джо Байден обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство WAM.

Уточняется, что лидеры стран говорили о возможности создания гуманитарных коридоров в зоне конфликта, а также о различных мерах, которые будут направлены на обеспечение защиты мирного населения.

Помимо этого, президент ОАЭ и глава Белого дома обсудили стратегическое партнерство и дружбу между Соединенными Штатами и ОАЭ, а также возможности дальнейшего развития связей в различных областях.

Ранее СМИ сообщали, что президент Палестины Махмуд Аббас встретится с королем Иордании Абдаллой II 12 октября, чтобы обсудить координацию позиций и начало контактов с международном сообществом для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

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