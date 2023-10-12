Лидеры Палестины и Иордании обсудят возможность прекращения боевых действий в Газе – СМИ

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Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с королем Иордании Абдаллой II 12 октября, чтобы обсудить координацию позиций и начало контактов с международном сообществом для прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Палестины.

Кроме того, по словам собеседника агентства, лидеры двух государств также обсудят усилия по открытию безопасных коридоров для гражданского населения и доставки медицинской и продовольственной помощи в сектор Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины