Путин призвал не допустить расширения конфликта в Израиле

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Владимир Путин заявил, что необходимо избежать расширения конфликта в Израиле. Президент РФ призвал воздержаться от высказываний и оскорблений чувств людей, которые вовлечены в эскалацию ситуации между странами.

По его словам, территория, на которой проживают граждане Палестины, является их исторической землей. Как подчеркнул глава РФ, призывы Израиля к жителям сектора Газа переехать в Египет не поспособствуют миру. Москва может помочь в урегулировании ситуации, однако острота конфликта стала беспрецедентной, указал Путин.

Он также обратил внимание на то, что провал американской политики по Ближнему Востоку был очевиден.

"Почему я считаю, что это именно так: потому что, я сейчас говорил на сессии нашей, Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы. В эти инструменты включены были несколько стран, включая в том числе Россию. Практически они монополизировали процесс урегулирования", – приводит слова президента ТАСС.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли.

В свою очередь, в палестинском Минздраве рассказали, что более 1 100 человек погибли в стране с момента обострения конфликта с Израилем.

В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ, еще шестеро пропали без вести. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, россиян, пропавших и погибших при обострении ситуации, может быть больше, чем подтверждено.

Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины