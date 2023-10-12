Посол ответил на вопрос о встрече властей Израиля и Палестины при содействии России

Фото: 123RF/leoaltman

В России сейчас не обсуждается вопрос по поводу организации встречи премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Как он утверждает, чтобы договариваться, необходимо знать, с кем и о чем. По словам посла, пока ответы на эти вопросы отсутствуют.

"С кем мы будем говорить? Вы говорите о Махмуде Аббасе – он что-то и кого-то контролирует, но явно не ХАМАС. Поэтому даже если мы с ним о чем-то договоримся, то те скажут, что просто не принимают эти договоренности. Палестинское единство – пока утопия", – подчеркнул он.

При этом Бен Цви добавил, что радикальное палестинское движение ХАМАС, обострив ситуацию, хочет испортить процесс выстраивания нормальных отношений Израиля с арабским миром. Однако он заявил, что многие страны осознают, что израильская сторона не относится к числу врагов.

"У нас нет никаких конфликтов. Вот даже возьмем Саудовскую Аравию, с которой через посредников велись переговоры. Какие у нас претензии есть к Саудовской Аравии? Никаких", – отметил он.

При этом израильский посол также рассказал, что есть те, кого не устраивает нормализация отношений Израиля с арабскими странами. Так он привел в пример Иран, который ведет активную деятельность на Ближнем Востоке, чтобы израильская сторона не смогла выстроить взаимоотношения с арабской частью мира. Несмотря на это, многие мусульманские страны осознают, что хорошие отношения с Израилем только идут на пользу, а не во вред, подытожил Бен Цви.

В последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и Палестина снова пытались договориться о разрешении конфликта.

Ранее в СМИ появилась информация, что египетские власти намеревались взять на себя ответственность за переговоры с боевиками палестинской исламистской группировки ХАМАС в вопросе освобождения иностранных и заложников с двойным гражданством.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По последним данным, число погибших израильтян достигло более 1 300 человек, еще около 3 300 граждан получили ранения с момента начала боевых действий.

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины