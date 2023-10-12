Израиль не возобновит поставки электроэнергии в сектор Газа, пока не освободят заложников

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Израиль не собирается возобновлять подачу электроэнергии и воды в сектор Газа, пока заложники не будут освобождены, заявил глава Минэнерго Исраэль Кац в социальной сети X.

"Ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали", – говорится в его публикации.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Еще около 3 300 граждан Израиля получили ранения с момента начала боевых действий.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.



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