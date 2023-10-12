В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

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В министерстве иностранных дел РФ осудили удары ВВС Израиля по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломатов, данные действия Израиля являются грубым нарушением суверенитета Сирии и базовых норм международного права.

"Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения", – говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве предупредили, что подобные силовые акции могут повлечь за собой опасные последствия, так как могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил атаку по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. После этого, по информации журналистов, эти аэропорты были выведены из строя из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате израильской воздушной атаки.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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