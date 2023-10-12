Аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя из-за атаки Израиля – СМИ

Фото: depositphotos/nmcandre

Международные аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате воздушной атаки Израиля. Об этом сообщает SANA.

ВС Израиля одновременно нанесли ракетные удары по аэропортам около 13:50 по московскому времени, уточняет источник агентства в силовых структурах арабской республики.

Ранее в СМИ сообщалось, что Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. Были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта решили приостановить работу.

До этого бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Отмечается, что это стало ответом на "продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев также превысило 1,3 тысячи человек.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа