Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 1,3 тысячи человек

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Число погибших среди палестинцев из-за боевых действий в секторе Газа возросло до 1 354 человек. Об этом сказано на странице палестинского министерства здравоохранения в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская).

Кроме того, ведомство сообщило о 6 049 раненых гражданах Палестины.

Ранее Минздрав Израиля сообщил, что по состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Еще около 3 300 граждан Израиля получили ранения с момента начала боевых действий. Среди пострадавших примерно 28 человек находятся в критическом состоянии, а 350 – в тяжелом.

Ситуация в регионе обострилась 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники не говорилось. Главы оборонных ведомств стран – членов Североатлантического альянса потребовали, чтобы ХАМАС немедленно отпустил заложников.

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины