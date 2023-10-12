Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо – СМИ

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Израиль совершил атаку по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Об этом заявило сирийское издание Al-Watan.

По данным издания, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта решили приостановить работу.

Ранее бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Отмечается, что это стало ответом на "продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев также превысило 1,3 тысячи человек.

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