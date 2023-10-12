Три ракеты выпустили из Ливана в сторону Израиля – СМИ

Фото: 123RF/beletskiy

Запуск трех ракет зафиксировали из Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

Бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Отмечается, что это стало ответом на "продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов".

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позднее глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Авиакомпания Red Wings начала вывозить россиян из Израиля