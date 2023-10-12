Фото: AP Photo/Fatima Shbair

Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения Газы, передает РИА Новости.

При этом, по информации ведомства, пострадали 6 286 граждан. В Минздраве уточнили, что не менее 447 детей и 248 женщин стали жертвами израильских атак.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Отмечается, что это стало ответом на "продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов".

По сообщениям СМИ, международные аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате воздушной атаки Израиля.



Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа